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Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 177,16 euro/MWh

Energia, Finanza
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 177,16 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026 il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 177,16 euro/MWh, in crescita del 4,2% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 5,664 milioni di MWh (+3%), con la liquidità all'85%.

I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 171,62 euro/MWh della Sardegna e 183,77 euro/MWh della Sicilia.
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