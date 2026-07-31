Acquisto per Acciona

(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio

Vigoroso rialzo per la società elettrica spagnola , tra i titoli dell'indice Ibex 35 , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,79%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 252,2 Euro, con stop loss posto a quota 242,1 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```