Acquisto per Acciona
(Teleborsa) - Chiusura del 30 luglio
Vigoroso rialzo per la società elettrica spagnola, tra i titoli dell'indice Ibex 35, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,79%.
Operatività odierna:
Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 252,2 Euro, con stop loss posto a quota 242,1 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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