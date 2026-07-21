Borsa elettrica, prezzo medio di acquisto in rialzo a 161,23 euro/MWh

(Teleborsa) - Nella settimana dal 13 al 19 luglio, il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 161,23 euro/MWh, in crescita dell'11,9% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.



I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a 5,8 milioni di MWh, con la liquidità all’84,1%.



I prezzi medi di vendita si sono attestati tra 160,45 euro/MWh della Sardegna e 166,05 euro/MWh della Sicilia.

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