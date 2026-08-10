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Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,62%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.828,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,62%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,62% e chiude a 25.828,35 punti.
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