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Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,67%
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.286,22 punti
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18 agosto 2026 - 06.20
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Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,67% e chiude a 25.286,22 punti.
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