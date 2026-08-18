Milano 15:06
53.323 -0,49%
Nasdaq 17-ago
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Dow Jones 17-ago
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Londra 15:06
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Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,67%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.286,22 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Hong Kong che avanza appena dello 0,67%
Hong Kong allunga timidamente il passo dello 0,67% e chiude a 25.286,22 punti.
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