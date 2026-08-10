Francoforte: movimento negativo per Auto1
(Teleborsa) - Retrocede Auto1, con un ribasso del 2,02%.
Lo scenario su base settimanale di Auto1 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario tecnico di Auto1 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 21,07 Euro con area di resistenza individuata a quota 21,77. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 20,79.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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