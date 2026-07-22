Milano 14:09
52.732 +0,85%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 14:09
10.729 +1,35%
Francoforte 14:09
25.060 +0,19%

Madrid: brillante l'andamento di Naturgy

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Naturgy
Bene il distributore di elettricità e gas naturale spagnolo, con un rialzo del 2,18%.
Condividi
```