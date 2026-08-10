New York: brillante l'andamento di Chevron
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso petrolifero statunitense, che tratta in utile del 2,90% sui valori precedenti.
L'andamento del gigante oil di San Ramon nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 193 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 189,9. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 187,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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