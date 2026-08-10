New York: calo per Home Depot
(Teleborsa) - Retrocede il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, con un ribasso dell'1,87%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Home Depot rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Home Depot è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 352,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 346,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 359,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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