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New York: andamento negativo per Home Depot

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per Home Depot
Pressione sul colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che tratta con una perdita del 2,40%.
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