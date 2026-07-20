New York: scambi negativi per Home Depot
(Teleborsa) - Sottotono il colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, che passa di mano con un calo dell'1,94%.
L'andamento di Home Depot nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Home Depot, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 337,7 USD. Primo supporto visto a 329,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 326,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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