New York: brillante l'andamento di Home Depot

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , con una variazione percentuale del 3,09%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Home Depot più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Home Depot rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 354,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 343. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 366.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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