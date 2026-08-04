New York: brillante l'andamento di Home Depot
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa, con una variazione percentuale del 3,09%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Home Depot più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Home Depot rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 354,5 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 343. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 366.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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