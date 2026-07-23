New York: si concentrano le vendite su Home Depot

(Teleborsa) - Pressione sul colosso americano del bricolage e dei prodotti per la casa , che tratta con una perdita del 2,40%.



L'andamento di Home Depot nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Home Depot si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 321,7 USD. Prima resistenza a 326,8. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 319,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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