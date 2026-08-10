OPAS Telecom Italia, adesioni a circa l'1,62%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM , risulta che oggi 10 agosto sono state presentate 1.564.965 richieste.



Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 27.605.518, pari all'1,6178% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre.



Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

Condividi

```