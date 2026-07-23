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OPAS Telecom Italia, adesioni allo 0,3% nel quarto giorno

Finanza, Telecomunicazioni
OPAS Telecom Italia, adesioni allo 0,3% nel quarto giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM, risulta che oggi 23 luglio sono state presentate 1.517.854 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 5.098.970, pari allo 0,2988% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

(Foto: ANSA)
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