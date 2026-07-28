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OPAS Telecom Italia, le adesioni salgono allo 0,6%

Finanza, Telecomunicazioni
OPAS Telecom Italia, le adesioni salgono allo 0,6%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM, risulta che oggi 28 luglio sono state presentate 1.829.567 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 10.313.721, pari allo 0,6044% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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