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OPAS Telecom Italia, adesioni allo 0,2% nel terzo giorno

Finanza, Telecomunicazioni
OPAS Telecom Italia, adesioni allo 0,2% nel terzo giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM, risulta che oggi 22 luglio sono state presentate 1.955.863 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 3.581.116, pari allo 0,2099% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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