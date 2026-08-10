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PALLADIUM del 9/08/2026

Finanza
PALLADIUM del 9/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 agosto

Il Metallo prezioso ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 1.370,5.

Lo status tecnico di breve periodo del palladio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.377,7. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.361,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.394,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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