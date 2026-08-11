Analisi Tecnica: EUR/GBP del 10/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
Contenuto ribasso per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la sessione in flessione dello 0,29%.
Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,8564 con primo supporto visto a 0,8539. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,853.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)