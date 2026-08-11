Borgosesia, Alba al 79,145% del capitale dopo la riapertura dei termini dell'opa

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati definitivi della riapertura dei termini dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Alba su Borgosesia , sono state portate in adesione 1.197.483 azioni, pari al 2,510% del capitale, per un controvalore complessivo di 850.212,93 euro.



I risultati definitivi confermano dunque i risultati provvisori comunicati il 7 agosto scorso.



Pertanto, tenuto conto delle 36.568.821 azioni portate in adesione durante il periodo di adesione, pari al 76,636% del capitale, Alba verrà a detenere 37.766.304 azioni, corrispondenti al 79,145% del capitale di Borgosesia.



Il 13 agosto prossimo, l'offerente pagherà un corrispettivo di 0,710 per azione agli aderenti in relazione alle azioni portate in adesione

durante la riapertura dei termini.



Come indicato nel documento di offerta, si ricorda che l'opa è finalizzata ad acquisire l’intero capitale dell'emittente e, in ogni caso, a conseguire il delisting. Pertanto, in considerazione del mancato raggiungimento di una partecipazione pari al 90%, ad esito dell'offerta, l'offerente conferma in ogni caso l’intenzione di procedere al delisting.

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