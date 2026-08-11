Crolla a New York Deckers Outdoor
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il distributore di calzature, abbigliamento e accessori, che esibisce una perdita secca del 3,90% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Deckers Outdoor è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Deckers Outdoor suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 92,58 USD con tetto rappresentato dall'area 95,22. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 91,52.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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