Crolla a New York Deckers Outdoor

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il distributore di calzature, abbigliamento e accessori , che esibisce una perdita secca del 3,90% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Deckers Outdoor è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Deckers Outdoor suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 92,58 USD con tetto rappresentato dall'area 95,22. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 91,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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