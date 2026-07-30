Crolla a New York L3Harris Technologies

(Teleborsa) - A picco il produttore di apparecchiature di comunicazione per il settore aerospaziale , che presenta un pessimo -10,86%.



Lo scenario su base settimanale di L3Harris Technologies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di L3Harris Technologies . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 276,8 USD, con il supporto più immediato individuato in area 258,9. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 252,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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