Milano 17:10
51.502 -0,38%
Nasdaq 17:10
27.490 -0,99%
Dow Jones 17:10
51.952 -1,51%
Londra 17:10
10.897 +0,23%
Francoforte 17:09
25.480 +0,06%

Crolla a New York KLA-Tencor

Migliori e peggiori, In breve
Crolla a New York KLA-Tencor
Ribasso scomposto per la compagnia tecnologica americana, che esibisce una perdita secca del 4,82% sui valori precedenti.
Condividi
```