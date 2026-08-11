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Francoforte: si concentrano le vendite su Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: si concentrano le vendite su Carl Zeiss Meditec
Retrocede Carl Zeiss Meditec, con un ribasso dell'1,93%.
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