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Francoforte: rosso per Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Carl Zeiss Meditec
Pressione su Carl Zeiss Meditec, che tratta con una perdita del 3,15%.
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