Francoforte: balza in avanti Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Carl Zeiss Meditec, con una variazione percentuale del 3,68%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carl Zeiss Meditec evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carl Zeiss Meditec rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Carl Zeiss Meditec è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,95 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,05.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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