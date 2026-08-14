Francoforte: balza in avanti Carl Zeiss Meditec

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Carl Zeiss Meditec , con una variazione percentuale del 3,68%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carl Zeiss Meditec evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carl Zeiss Meditec rispetto all'indice.





Lo status tecnico di Carl Zeiss Meditec è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 31,95 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 30,85. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 33,05.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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