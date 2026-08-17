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Francoforte: andamento negativo per Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Carl Zeiss Meditec
Composto ribasso per Carl Zeiss Meditec, in flessione dell'1,92% sui valori precedenti.
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