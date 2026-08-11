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La Borsa di Tokyo è chiusa

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La Borsa di Tokyo è chiusa
(Teleborsa) - Il mercato azionario di Tokyo è chiuso per la Giornata della Montagna.
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