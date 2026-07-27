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Londra: positiva la giornata per JD Sports Fashion

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per JD Sports Fashion
Scambia in profit il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che lievita del 3,80%.
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