Attese positive per M&G
(Teleborsa) - Chiusura del 3 agosto
Seduta positiva per la società di risparmio e investimenti, tra i componenti del FTSE 100, che avanza bene e porta a casa un +1,01%.
Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 3,611 sterline, con stop loss individuato a quota 3,396 pounds, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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