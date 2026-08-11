Londra: movimento negativo per M&G

(Teleborsa) - Rosso per la società di risparmio e investimenti , che sta segnando un calo del 2,57%.



Lo scenario su base settimanale di M&G rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di M&G . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,564 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 3,508. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3,485.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```