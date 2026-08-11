Londra: movimento negativo per M&G
(Teleborsa) - Rosso per la società di risparmio e investimenti, che sta segnando un calo del 2,57%.
Lo scenario su base settimanale di M&G rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di M&G. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,564 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 3,508. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3,485.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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