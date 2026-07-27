Milano 17:35
52.055 +0,49%
Nasdaq 22:00
28.039 -0,32%
Dow Jones 22:04
52.210 +0,51%
Londra 17:35
10.782 +0,42%
Francoforte 17:35
25.361 +1,04%

New York: calo per ASML Holding

Migliori e peggiori
New York: calo per ASML Holding
(Teleborsa) - Rosso per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che sta segnando un calo del 3,28%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di ASML Holding rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di ASML Holding mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1.668,4 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1.738,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1.637,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```