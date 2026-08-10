Comparto chip tonico, a Piazza Affari gli acquisti premiano Prysmian +2,8% e STM +2,1%

(Teleborsa) - Seduta tonica per i titoli europei dei produttori di chip in scia ad alcune notizie chiave. In tale contesto, gli acquisti premiano, a Piazza Affari, Prysmian
(+2,8%) e STM
(+2,1%), entrambe in cima al Ftse Mib
(+0,2%).
Negli altri Paesi del Vecchio Continente, si distinguono, ad Amsterdam, ASML Holding
(+3,2%) e Be Semiconductor Industries
(+2,2%), e Infineon
(+3,6%) a Francoforte.
A sostenere gli acquisti sul comparto dei chip, contribuiscono i risultati diffusi stamattina
da TSMC
dai quali emergono ricavi
per luglio a circa 467,58 miliardi di nuovi dollari taiwanesi
(14,5 miliardi di dollari USA), con un aumento del 5,6% rispetto a giugno 2026 e del 44,7% rispetto a luglio 2025. I ricavi da gennaio a luglio 2026 sono stati pari a 2.872,06 miliardi di nuovi dollari taiwanesi, con un aumento del 37,0% rispetto allo stesso periodo del 2025.
Lo scorso mese, in occasione della diffusione dei risultati trimestrali, il fornitore di chip di riferimento per Nvidia e Apple aveva previsto per il terzo trimestre 2026
ricavi compresi tra 44,6 e 45,8 miliardi di dollari USA, con un margine lordo tra il 65% e il 67% e un margine operativo tra il 56% e il 58%, sulla base di un'ipotesi di cambio di 32 NT$ per dollaro USA.
Inoltre, il sentiment sul settore beneficia della notizia che il produttore cinese di GPU e acceleratori AI, Moore Threads
, punta a debuttare alla Borsa di Hong Kong dopo la quotazione sul mercato Star di Shanghai dove le azioni hanno registrato un balzo del 420% dal loro esordio di fine anno scorso.