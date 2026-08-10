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Comparto chip tonico, a Piazza Affari gli acquisti premiano Prysmian +2,8% e STM +2,1%

Finanza, Scienza e tecnologia
Comparto chip tonico, a Piazza Affari gli acquisti premiano Prysmian +2,8% e STM +2,1%
(Teleborsa) - Seduta tonica per i titoli europei dei produttori di chip in scia ad alcune notizie chiave. In tale contesto, gli acquisti premiano, a Piazza Affari, Prysmian (+2,8%) e STM (+2,1%), entrambe in cima al Ftse Mib (+0,2%).

Negli altri Paesi del Vecchio Continente, si distinguono, ad Amsterdam, ASML Holding (+3,2%) e Be Semiconductor Industries (+2,2%), e Infineon (+3,6%) a Francoforte.

A sostenere gli acquisti sul comparto dei chip, contribuiscono i risultati diffusi stamattina da TSMC dai quali emergono ricavi per luglio a circa 467,58 miliardi di nuovi dollari taiwanesi (14,5 miliardi di dollari USA), con un aumento del 5,6% rispetto a giugno 2026 e del 44,7% rispetto a luglio 2025. I ricavi da gennaio a luglio 2026 sono stati pari a 2.872,06 miliardi di nuovi dollari taiwanesi, con un aumento del 37,0% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Lo scorso mese, in occasione della diffusione dei risultati trimestrali, il fornitore di chip di riferimento per Nvidia e Apple aveva previsto per il terzo trimestre 2026 ricavi compresi tra 44,6 e 45,8 miliardi di dollari USA, con un margine lordo tra il 65% e il 67% e un margine operativo tra il 56% e il 58%, sulla base di un'ipotesi di cambio di 32 NT$ per dollaro USA.

Inoltre, il sentiment sul settore beneficia della notizia che il produttore cinese di GPU e acceleratori AI, Moore Threads, punta a debuttare alla Borsa di Hong Kong dopo la quotazione sul mercato Star di Shanghai dove le azioni hanno registrato un balzo del 420% dal loro esordio di fine anno scorso.

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