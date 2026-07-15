ASML alza le stime per il 2026 grazie alla domanda di chip per l'intelligenza artificiale

(Teleborsa) - ASML , il maggiore fornitore mondiale di apparecchiature per la produzione di semiconduttori, ha rivisto al rialzo le proprie previsioni per il 2026 e annunciato un ampliamento della capacità produttiva, dopo aver chiuso il secondo trimestre con risultati superiori alle attese grazie alla forte domanda di chip destinati all'intelligenza artificiale.



La società olandese prevede ora un fatturato netto compreso tra 43 e 45 miliardi di euro nel 2026, rispetto alla precedente stima di 36-40 miliardi. Il nuovo intervallo implica una crescita del 16% nel punto medio delle previsioni.

Nel trimestre concluso il 30 giugno, ASML ha registrato ricavi pari a 9,33 miliardi di euro, superiori agli 8,80 miliardi stimati dagli analisti, mentre l'utile netto si è attestato a 2,92 miliardi di euro, oltre le attese di 2,62 miliardi.



L'amministratore delegato Christophe Fouquet ha evidenziato un livello di ordini "estremamente forte", sostenuto dalla crescente domanda di chip per l'intelligenza artificiale. "I nostri clienti continuano ad accelerare i loro piani di espansione della capacità produttiva, offrendo ad ASML una maggiore visibilità sulla domanda di lungo periodo", ha dichiarato Fouquet.



ASML è l'unica azienda al mondo a produrre sistemi di litografia a ultravioletti estremi (EUV), indispensabili per la realizzazione dei semiconduttori più avanzati. Tra i suoi principali clienti figurano TSMC, Samsung, SK Hynix e Micron, impegnati ad aumentare la capacità produttiva per rispondere alla crescente domanda legata all'intelligenza artificiale.



L'azienda ha inoltre annunciato l'intenzione di incrementare del 30% nei prossimi due anni la capacità produttiva sia delle macchine EUV sia dei sistemi a ultravioletti profondi (DUV), utilizzati per la produzione di chip meno avanzati e destinati anche ai clienti presenti in Cina.



Fouquet ha infine reso noto che Intel utilizzerà il nuovo sistema High-NA di ASML per produrre una parte dei suoi processori di ultima generazione Panther Lake, segnando il primo impiego commerciale di questa tecnologia.

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