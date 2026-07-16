"Buy" per ASML Holding

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Grande giornata per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip , tra i componenti del Nasdaq 100 , che mette a segno un rialzo del 2,23%.





Operatività odierna:

Le azioni di ASML Holding , su questi prezzi fissati a 1.815,3 USD, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 1.742,7 Dollari USA, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

Condividi

```