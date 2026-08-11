New York: positiva la giornata per KLA-Tencor
(Teleborsa) - Avanza la compagnia tecnologica americana, che guadagna bene, con una variazione del 3,64%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di KLA-Tencor evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso KLA-Tencor rispetto all'indice.
Le implicazioni tecniche attuali di KLA-Tencor mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 195,5 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 203,6. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 191,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```