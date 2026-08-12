Chiusura in ribasso per Wall Street in attesa dei dati sull'inflazione
(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,34%; sulla stessa linea, depressa nel finale l'S&P-500, che chiude sotto i livelli della vigilia a 7.728 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,33%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'S&P 100 (-0,57%).
Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities (+1,11%), energia (+1,06%) e beni industriali (+0,60%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti telecomunicazioni (-2,12%) e beni di consumo secondari (-0,75%).
In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Home Depot (+1,05%), Chevron (+0,90%), IBM (+0,89%) e Caterpillar (+0,69%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Honeywell International, che ha archiviato la seduta a -5,27%.
In perdita Alphabet, che scende del 3,84%.
Seduta negativa per Amazon, che mostra una perdita del 2,09%.
Sotto pressione Nike, che accusa un calo dell'1,88%.
Tra i best performers del Nasdaq 100, Axon Enterprise (+6,70%), MercadoLibre (+6,34%), KLA-Tencor (+4,01%) e ASML Holding (+3,87%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su AppLovin, che ha archiviato la seduta a -5,99%.
Pesante Datadog, che segna una discesa di ben -5,37 punti percentuali.
Seduta negativa per Honeywell International, che scende del 5,27%.
Sensibili perdite per Alphabet, in calo del 3,84%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:
Mercoledì 12/08/2026
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,5%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,4%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,48 Mln barili)
Giovedì 13/08/2026
14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 5,5%)
14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 202K unità; preced. 199K unità)
Venerdì 14/08/2026
14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,7%).
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