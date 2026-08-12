Chiusura in ribasso per Wall Street in attesa dei dati sull'inflazione

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,34%; sulla stessa linea, depressa nel finale l' S&P-500 , che chiude sotto i livelli della vigilia a 7.728 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,33%); sulla stessa linea, in frazionale calo l' S&P 100 (-0,57%).



Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori utilities (+1,11%), energia (+1,06%) e beni industriali (+0,60%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti telecomunicazioni (-2,12%) e beni di consumo secondari (-0,75%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Home Depot (+1,05%), Chevron (+0,90%), IBM (+0,89%) e Caterpillar (+0,69%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Honeywell International , che ha archiviato la seduta a -5,27%.



In perdita Alphabet , che scende del 3,84%.



Seduta negativa per Amazon , che mostra una perdita del 2,09%.



Sotto pressione Nike , che accusa un calo dell'1,88%.



Tra i best performers del Nasdaq 100, Axon Enterprise (+6,70%), MercadoLibre (+6,34%), KLA-Tencor (+4,01%) e ASML Holding (+3,87%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su AppLovin , che ha archiviato la seduta a -5,99%.



Pesante Datadog , che segna una discesa di ben -5,37 punti percentuali.



Seduta negativa per Honeywell International , che scende del 5,27%.



Sensibili perdite per Alphabet , in calo del 3,84%.



Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:



Mercoledì 12/08/2026

14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,5%)

14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,4%)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,48 Mln barili)



Giovedì 13/08/2026

14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (preced. 5,5%)

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,3%)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 202K unità; preced. 199K unità)



Venerdì 14/08/2026

14:30 USA: Vendite dettaglio, annuale (preced. 6,7%).

Condividi

```