New York: rosso per Freeport McMoRan

(Teleborsa) - Sottotono la società di estrazione mineraria , che passa di mano con un calo del 2,92%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Freeport McMoRan evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Freeport McMoRan rispetto all'indice.





La tendenza di breve di Freeport McMoRan è in rafforzamento con area di resistenza vista a 70,07 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 67,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 72,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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