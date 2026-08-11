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New York: rosso per Freeport McMoRan

Migliori e peggiori
New York: rosso per Freeport McMoRan
(Teleborsa) - Sottotono la società di estrazione mineraria, che passa di mano con un calo del 2,92%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Freeport McMoRan evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Freeport McMoRan rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Freeport McMoRan è in rafforzamento con area di resistenza vista a 70,07 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 67,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 72,54.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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