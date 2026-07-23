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International Flavors & Fragrances scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
International Flavors & Fragrances scambia in rosso a New York
In forte ribasso il fornitore di aromi e profumi per i settori alimentare, bevande e prodotti per la casa, che mostra un -6,05%.
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