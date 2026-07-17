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Builders FirstSource scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Builders FirstSource scambia in rosso a New York
Ribasso scomposto per il fornitore di prodotti per l'edilizia, che esibisce una perdita secca del 4,48% sui valori precedenti.
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