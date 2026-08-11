Nexi, Mediobanca ha partecipazione aggregata del 5,57% a titolo di negoziazione

(Teleborsa) - La partecipazione aggregata detenuta da Mediobanca in Nexi a titolo di negoziazione è pari al 5,57%. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, con l'aggiornamento della posizione al 3 agosto 2026. La banca, controllata da MPS , non intende esercitare il diritto di voto sulle azioni essendo le stesse detenute a scopo di negoziazione.



In particolare, il 3,8% di diritti di voto allegati alle azioni è una posizione detenuta nel portafoglio di negoziazione di Mediobanca derivante

prevalentemente da attività di copertura di un Total Return Swap (TRS) avente come sottostante azioni Nexi, stipulato con un cliente

istituzionale. L'1,27% è composto da opzioni call, opzioni put (controparte) e diritti alla restituzione di titoli concessi in prestito.







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