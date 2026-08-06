Lettura rialzista per Mediobanca
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Balza in avanti l'istituto di piazzetta Cuccia, tra i titoli dell'indice FTSE MIB, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,49%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Mediobanca presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 28,52 Euro, con stop loss individuato in area 26,8 Euro, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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