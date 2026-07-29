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Piaggio, Mediobanca aumenta target price e conferma Neutral

Finanza, Consensus
Piaggio, Mediobanca aumenta target price e conferma Neutral
(Teleborsa) - Mediobanca ha incrementato a 2 euro per azione (dai precedenti 1,90 euro) il target price su Piaggio, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, affermando che una solida esecuzione supporta l'aumento del TP nonostante un contesto difficile. Confermata la raccomandazione "Neutral" sul titolo.

Si muove al rialzo Piaggio, che si attesta a 1,976 euro, con un aumento del 3,67%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,01 e successiva a 2,098. Supporto a 1,922.


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