Piaggio, Mediobanca aumenta target price e conferma Neutral

(Teleborsa) - Mediobanca
ha incrementato a 2 euro
per azione (dai precedenti 1,90 euro) il target price
su Piaggio
, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, affermando che una solida esecuzione
supporta l'aumento del TP nonostante un contesto difficile. Confermata la raccomandazione
"Neutral
" sul titolo.
Si muove al rialzo Piaggio
, che si attesta a 1,976 euro, con un aumento del 3,67%
. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,01 e successiva a 2,098. Supporto a 1,922.