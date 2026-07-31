Ascopiave, Mediobanca alza target price mentre approccio azienda diventa più selettivo

(Teleborsa) - Mediobanca ha incrementato a 4 euro per azione (dai precedenti 3,95 euro) il target price su Ascopiave , gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, confermando la raccomandazione "Neutral" sul titolo.



Gli analisti osservano che il nuovo management ha indicato che adotterà un approccio strategico più "selettivo", in particolare per quanto riguarda la partecipazione alle gare d'appalto, le potenziali cessioni di asset di piccola entità e gli investimenti nelle energie rinnovabili. Non ci sarà alcun cambiamento nella strategia complessiva, ma piuttosto un affinamento della sua attuazione, volto a sbloccare una maggiore redditività e una più solida generazione di flussi di cassa. La partecipazione alle nuove gare d'appalto sarà selettiva e focalizzata sull'ottimizzazione delle aree in cui si concentrano maggiormente i punti di redelivery dell'azienda.



"Ribadiamo la nostra opinione secondo cui le recenti acquisizioni, unitamente all'esercizio delle opzioni put sulle restanti partecipazioni in EstEnergy e HeraComm, hanno semplificato significativamente il portafoglio di asset dell'azienda, migliorando la visibilità sul valore del titolo - si legge nella ricerca - Sebbene il titolo sia scambiato a un multiplo EV/RAB compresso, l'azienda sta attraversando una transizione di governance, pertanto necessitiamo di segnali tangibili sul percorso strategico".

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