MPS, Lovaglio: "valuteremo dividendo interim in base ad analisi opzioni strategiche, abbiamo tempo necessario"

(Teleborsa) - "La valutazione in merito a un dividendo ad interim verrà fatta nel contesto dell'analisi delle opzioni strategiche che continueremo a fare seguendo un processo molto rigoroso con lo scopo appunto di massimizzare il valore per i nostri azionisti".



E' quanto ha dichiarato l'AD di MPS , Luigi Lovaglio, nel corso della conference call, rispondendo a una domanda, spiegando, per quanto riguarda le tempistiche, che "ci vogliono 30 giorni per convocare l'assemblea dei soci, per cui siamo nei tempi, abbiamo tutto il tempo necessario se vogliamo fare una distribuzione straordinaria di dividendi, laddove dovessimo raggiungere questa decisione".



"Convocheremo comunque un'assemblea dei soci per la fusione con Mediobanca e, sulla base del nostro calendario, prevediamo che venga convocata nella prima metà di settembre".

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