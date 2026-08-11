OPAS Telecom Italia, le adesioni salgono all'1,68%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane sulle azioni ordinarie TIM, risulta che oggi 11 agosto sono state presentate 1.208.053 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 28.813.571, pari all'1,6886% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.



(Foto: ANSA)

Condividi

```