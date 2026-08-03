OPAS Telecom Italia, le adesioni superano l'1,01%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio
(OPAS
) volontaria totalitaria promossa da Poste Italiane
sulle azioni ordinarie TIM, risulta che oggi 3 agosto sono state presentate 1.451.945 richieste.
Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 17.265.193, pari all'1,011% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.
L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre. Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.