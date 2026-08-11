Tono rialzista per Garofalo Health Care
(Teleborsa) - Chiusura del 10 agosto
La giornata del 10 agosto chiude piatta per la società attiva nel settore della sanità privata, parte del FTSE Italia Star, che riporta un esiguo 0% e mostra una situazione tecnica di medio positiva.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 5,64 Euro, con stop loss individuato a livello 5,395 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```