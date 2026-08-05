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Borse europee toniche con Milano su nuovi massimi. Focus su Hormuz

Piazza Affari sfiora i 54.000 punti

Commento, Finanza, Spread
Borse europee toniche con Milano su nuovi massimi. Focus su Hormuz
(Teleborsa) - Avvio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. I listini spingono verso nuovi massimi con Milano che supera i 53.800 mila punti, guidata da Prysmian, Amplifon, Telecom Italia e Poste Italiane. In mattinata focus sulla call di Credem all'indomani dei conti e in giornata alla semestrale di Banco BPM.

Gli investitori digeriscono i conti dei colossi SpaceX e AMD, che vanno male nel trading afterhour nonostante le trimestrali oltre le attese. Guardando al Medioriente, nuova svolta per lo stretto di Hormuz, con il presidente statunitense Donald Trump che ha dichiarato che un accordo sulla riapertura dello Stretto di Hormuz potrebbe arrivare già mercoledì o giovedì. Iran e Oman intanto proseguono i negoziati per sbloccare la cruciale via di navigazione e favorire una possibile fine del conflitto.

Dall'agenda macroeconomica odierna attesi i dati PMI di luglio e i prezzi alla produzione di giugno dell'Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti Automated Data Processing renderà noto il numero degli occupati nel settore privato di luglio.

Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,155. Forte rialzo per l'oro, che segna un guadagno del 2,38%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,73%) si attesta su 75,21 dollari per barile.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +75 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,84%.

Tra gli indici di Eurolandia si muove in territorio positivo Francoforte, mostrando un incremento dello 0,77%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%, e resistente Parigi, che segna un piccolo aumento dello 0,28%.

Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,57%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share fa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 56.516 punti.

In rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+1,03%); con analoga direzione, sale il FTSE Italia Star (+1,24%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Prysmian (+2,27%), Stellantis (+2,17%), Telecom Italia (+1,72%) e Poste Italiane (+1,69%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, che ottiene -0,54%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Safilo (+14,94%), Technogym (+3,79%), Intercos (+3,50%) e Interpump (+3,33%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Garofalo Health Care, che ottiene -1,07%.

Pensosa Rai Way, con un calo frazionale dello 0,53%.
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