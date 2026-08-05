Borse europee toniche con Milano su nuovi massimi. Focus su Hormuz

(Teleborsa) - Avvio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente
. Gli acquisti diffusi interessano anche il FTSE MIB
, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. I listini spingono verso nuovi massimi con Milano che supera i 53.800 mila punti, guidata da Prysmian
, Amplifon
, Telecom Italia
e Poste Italiane
. In mattinata focus sulla call di Credem
all'indomani dei conti
e in giornata alla semestrale di Banco BPM
.
Gli investitori digeriscono i conti dei colossi SpaceX
e AMD
, che vanno male nel trading afterhour nonostante le trimestrali oltre le attese. Guardando al Medioriente, nuova svolta per lo stretto di Hormuz
, con il presidente statunitense Donald Trump che ha dichiarato che un accordo sulla riapertura
dello Stretto di Hormuz potrebbe arrivare già mercoledì o giovedì
. Iran e Oman intanto proseguono i negoziati per sbloccare la cruciale via di navigazione e favorire una possibile fine del conflitto.
Dall'agenda macroeconomica odierna attesi i dati PMI
di luglio e i prezzi alla produzione
di giugno dell'Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti Automated Data Processing renderà noto il numero degli occupati nel settore privato
di luglio.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,155. Forte rialzo per l'oro
, che segna un guadagno del 2,38%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,73%) si attesta su 75,21 dollari per barile.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +75 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,84%. Tra gli indici di Eurolandia
si muove in territorio positivo Francoforte
, mostrando un incremento dello 0,77%, performance modesta per Londra
, che mostra un moderato rialzo dello 0,35%, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,28%.
Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,57%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
fa un piccolo salto in avanti dello 0,58%, portandosi a 56.516 punti.
In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+1,03%); con analoga direzione, sale il FTSE Italia Star
(+1,24%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Prysmian
(+2,27%), Stellantis
(+2,17%), Telecom Italia
(+1,72%) e Poste Italiane
(+1,69%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem
, che ottiene -0,54%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Safilo
(+14,94%), Technogym
(+3,79%), Intercos
(+3,50%) e Interpump
(+3,33%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Garofalo Health Care
, che ottiene -1,07%.
Pensosa Rai Way
, con un calo frazionale dello 0,53%.