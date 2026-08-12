Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'11/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
La giornata dell'11 agosto è stata vissuta all'insegna della debolezza per il Dow Jones 30, che ha terminato in calo a 53.791,9.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 54.163,4. Primo supporto visto a 53.606,1. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 53.420,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)